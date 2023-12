Mermaid Maritime Public Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Mermaid Maritime Pcl ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 47,06, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein neutraler Wert von 39 ermittelt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung weist der aktuelle Kurs der Mermaid Maritime Pcl von 0,093 SGD eine Entfernung von +16,25 Prozent vom GD200 (0,08 SGD) auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen einen Kurs von 0,09 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem neutralen Rating. Somit erhält die Mermaid Maritime Pcl-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Mermaid Maritime Pcl. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.