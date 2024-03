Merkur Bank Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs der Merkur Privatbank verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,6 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt die Bank damit 6,58 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,18 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 7,27 Prozent, und die Merkur Privatbank liegt aktuell 5,68 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) wird die Merkur Privatbank als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,88, was einem Abstand von 21 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,98 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass die Merkur Privatbank überverkauft ist, was zu kurzfristigen Kursrücksetzern führen könnte. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was zu dieser Einschätzung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass die Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite der Merkur Privatbank beträgt 2,98 Prozent und liegt damit 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,86 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Bank. Die Dividende wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.