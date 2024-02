Meritage Hospitality Aktie: Das ist die Höhe!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Meritage Hospitality eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Meritage Hospitality daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben der Aktie von Meritage Hospitality in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt eine positive Einstufung gegeben, mit einem "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Meritage Hospitality. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 24 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,34 Prozent bedeutet. Unter Berücksichtigung der Analystenbewertung ergibt sich somit insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Meritage Hospitality bei 19,5 USD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,7 USD, was einem Abstand von -4,1 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein neutraler Signalwert von -2,3 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,66 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Auf dieser Stufe erhält Meritage Hospitality somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.