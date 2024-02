Meritage Hospitality Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Meritage Hospitality-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,5 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,67 USD lag, was einem Unterschied von -4,26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,11 USD weist mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-2,3 Prozent) auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meritage Hospitality-Aktie ist sowohl auf Basis der letzten 7 Tage (94) als auch der letzten 25 Handelstage (73,49) als überkauft einzustufen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erfährt die Aktie eine neutrale Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

In puncto Dividende schneidet Meritage Hospitality im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit mit einer Dividende von 0,62 % im Vergleich zu 2,73 % unterdurchschnittlich ab, was zu einer schlechten Bewertung führt. Daher erhält die Meritage Hospitality-Aktie insgesamt ein neutrales bis schlechtes Rating.