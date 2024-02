Meritage Homes Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten Wochen gab es bei Meritage Homes keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Meritage Homes mit 0,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,43 Prozent. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten sogar -14, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Meritage Homes liegt bei 35,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Meritage Homes diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält Meritage Homes aufgrund dieser Bewertungen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.