Meritage Homes Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analysten bewerten die Aktie von Meritage Homes auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 135,4 USD, was einer Erwartung von -22,88 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 175,56 USD liegt. Daher wird die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0,92 Prozent, was 601,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 602,15) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Meritage Homes eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Meritage Homes bei 88,94 Prozent, was mehr als 90 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Meritage Homes mit 87,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie von Meritage Homes haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie festgestellt, wodurch Meritage Homes eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.