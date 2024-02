Meritage Homes Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Anleger-Sentiment für Meritage Homes war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, aber an neun Tagen überwog die negative Stimmung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Meritage Homes liegt bei 55,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 64,73 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Meritage Homes-Aktie 2 "Gut"-Bewertungen von Analysten, während es keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 188 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 24,96 Prozent zum letzten Schlusskurs von 150,45 USD darstellt. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Meritage Homes-Aktie von 150,45 USD positiv bewertet, da er um 7,6 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 hingegen zeigt mit einem Kurs von 165,08 USD ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -8,86 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.