Merit Medical Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Merit Medical als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Merit Medical-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 11,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der Wert des RSI25 beträgt 42,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte Merit Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,63 Prozent. Das ist eine Underperformance von -1,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche, der um -1,79 Prozent gefallen ist. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 17,19 Prozent, und Merit Medical lag 20,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Merit Medical-Aktie ist positiv. Von 18 Analysten bewerten 4 die Aktie als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 83,5 USD, was einer Erwartung von 9,93 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Aktie von Merit Medical über einen längeren Zeitraum eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Merit Medical in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".