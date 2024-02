Merit Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Merit in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Merit diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Merit bei 72,73 liegt. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Merit-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,58 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,735 EUR) liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,68 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Merit-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Merit eingestellt waren. Daher erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.