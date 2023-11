Meridianlink Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Meridianlink wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Meridianlink weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger führten zu einem "Neutral"-Rating für Meridianlink. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Meridianlink mit 19,21 USD aktuell +9,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +7,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für das Unternehmen Meridianlink.