Meridianlink Aktie: Das gab es noch nie!

Für das Unternehmen Meridianlink liegen verschiedene Analysteneinschätzungen vor. Über die letzten zwölf Monate hinweg gab es 1 positive, 0 neutrale und 2 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was nur minimal über dem aktuellen Schlusskurs von 17,98 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie misst. Für die Meridianlink-Aktie liegt der RSI bei 70,22, was auf eine Überbewertung hinweist. Auf der Basis des RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen schaut, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 58. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Meridianlink haben in den vergangenen Monaten zu einer negativen Einschätzung geführt, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv gegenüber Meridianlink. Sowohl die Marktteilnehmer als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Meridianlink daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.