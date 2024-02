Meridianlink Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Meridianlink-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus einer "Gut"-, einer "Neutral"- und zwei "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Meridianlink. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 18,75 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -0,69 Prozent. Daher erhält Meridianlink eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meridianlink-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 19,5 USD. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 18,88 USD (Unterschied -3,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 22,64 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-16,61 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Meridianlink-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Meridianlink in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Meridianlink führt.