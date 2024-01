Meridianlink Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Analystenbewertung für Meridianlink zeigt eine gemischte Meinung, wobei das institutionelle Rating auf "Neutral" festgelegt ist. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als "Gut", einmal als "Neutral" und zweimal als "Schlecht" bewertet. Die aktuelle Kursentwicklung von 22,75 USD wird von den Analysten als negativ angesehen, da sie eine erwartete Entwicklung von -17,58 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 18,75 USD festlegen.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meridianlink-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 18,68 USD, was einen Unterschied von +21,79 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 22,75 USD bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,35 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+11,79 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Meridianlink-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Meridianlink daher eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine gemischte Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Meridianlink-Aktie, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, die RSI-Bewertung jedoch negativ ist. Die langfristige Stimmungslage der Investoren und Nutzer im Internet zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild.