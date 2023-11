Meridian Energy Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung und der Buzz um die Meridian Energy-Aktie im Internet haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Meridian Energy in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die positiven Themen, die in den Diskussionen rund um den Wert aufgetaucht sind, unterstützen diese Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Meridian Energy als neutral eingestuft wird, mit einem Wert von 26,79 für den RSI7 und einem Wert von 39,7 für den RSI25. Insgesamt ergibt sich also eine gute Einstufung basierend auf dem Relative Strength Indikator.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,81 AUD lag, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt von 4,9 AUD als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,71 AUD führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Meridian Energy-Aktie basierend auf der Diskussion im Internet, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.