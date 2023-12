Merian Chrysalis Investment Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Chrysalis Investments war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen rund um das Unternehmen interessiert.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen für Chrysalis Investments kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Chrysalis Investments mittlerweile auf 64,8 GBP, während der aktuelle Kurs bei 76,8 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 liegt im positiven Bereich, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chrysalis Investments liegt bei 4,88, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".