Merian Chrysalis Investment Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Chrysalis Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 65,38 GBP erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 76,2 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von +16,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 67,37 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +13,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurze Sicht führt.

Die Stimmungslage rund um die Chrysalis Investments-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Chrysalis Investments-Aktie beträgt 55,36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Chrysalis Investments-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Chrysalis Investments-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.