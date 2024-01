Merian Chrysalis Investment Aktie: Was wird das noch werden?

Chrysalis Investments: Anleger-Stimmung, technische Analyse und Sentiment

Die Anleger-Stimmung für Chrysalis Investments wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Chrysalis Investments-Aktie von 70 GBP eine positive Entfernung von +6,61 Prozent vom GD200 (65,66 GBP), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 68,57 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Chrysalis Investments-Aktie positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Chrysalis Investments wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Chrysalis Investments-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 96,81, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 45,61 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Chrysalis Investments-Aktie.