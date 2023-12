Merian Chrysalis Investment Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Bewertung von Chrysalis Investments basierend auf Sentiment und Buzz zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Chrysalis Investments als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 35,19, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 27,63 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Chrysalis Investments zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 65,2 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 77,4 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,71 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 66,54 GBP, was einer Distanz von +16,32 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".