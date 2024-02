Merdeka Financialrvices, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Noiz-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 92, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation (Wert: 81,71), wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Noiz. Die Redaktion bewertet daher das Sentiment als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt keine signifikante Abweichung von der Norm, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Noiz. Es gab einige positive Diskussionen, jedoch keine negativen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Noiz eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Noiz-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,14 HKD ausgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 0,053 HKD liegt, was einer Abweichung von -62,14 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,19 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,053 HKD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Noiz-Aktie damit sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive ein "Schlecht"-Rating.