Merdeka Financialrvices Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der Noiz-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 83,75 ebenfalls überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Noiz-Aktie bei 0,14 HKD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,053 HKD gehandelt wird und somit einen Abstand von -62,14 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,19 HKD ergibt sich eine Differenz von -72,11 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Noiz in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral. An zwei Tagen wurde eine positive Stimmung gemessen, während an insgesamt vier Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Noiz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Noiz-Aktie.