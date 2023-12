Merdeka Financialrvices Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Noiz Aktienanalyse: Was sagen Sentiment und technische Analyse?

Die Noiz-Aktie wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung genau beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Tage betrachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass der aktuelle Wert des längerfristigen Durchschnitts (200 Tage) bei 0,14 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,23 HKD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt ein ähnliches Bild, was zu einem guten Rating auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält Noiz also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 20,2, was darauf hindeutet, dass Noiz hier überverkauft ist und somit eine gute Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments für Noiz.

Insgesamt zeigen sowohl das Sentiment als auch die technische Analyse, dass die Noiz-Aktie gut bewertet wird.