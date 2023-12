Merdeka Financialrvices Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Der RSI für die Aktie von Noiz zeigt aktuell einen Wert von 83,33, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs der Noiz-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,218 HKD, was einem Unterschied von +55,71 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine neutralere Aktivität in Bezug auf Noiz. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Noiz eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen eingestellt war. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Noiz auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.