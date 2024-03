Merdeka Financialrvices Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI von Noiz beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der auch bei 60,42 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung von Noiz wird auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, da die Kommentare und Themen der Nutzer überwiegend neutral waren.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Noiz durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Noiz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen 0,13 HKD beträgt, während der letzte Schlusskurs bei 0,044 HKD liegt. Das ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Noiz-Aktie daher sowohl aufgrund des RSI als auch der technischen Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft.