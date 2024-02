Merdeka Financialrvices Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Triumph Bancorp":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung der Noiz-Aktie wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Noiz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (0,05 HKD) wies eine Abweichung von -64,29 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von -70,59 Prozent und somit ein "Schlecht"-Rating für die Noiz-Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis.

Der Relative Strength-Index ergab eine "Neutral"-Einschätzung für die Noiz-Aktie. Der RSI7 lag bei 56,52, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 83,61 lag und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergab. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Noiz in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Noiz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.