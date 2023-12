Mercury Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Mercury zeigt sich hierbei eine geringe Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Wertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Mercury liegt auf 7-Tage-Basis bei 48,22 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 41,5 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 39,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,85 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Mercury derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt erhält das Unternehmen somit gemischte Bewertungen in Bezug auf die verschiedenen Analyseaspekte.