Mercurius Capital Investment Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Mercurius Capital Investment wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Mercurius Capital Investment-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 50 als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Mercurius Capital Investment mit -57,69 Prozent um mehr als 48 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit 43,01 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 SGD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0.016 SGD) eine Abweichung von -20 Prozent aufweist. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von -20 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mercurius Capital Investment daher insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.