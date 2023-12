Mercurius Capital Investment Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Mercurius Capital Investment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 54,12 liegt sie insgesamt 85 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 29,28 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Mercurius Capital Investment-Aktie erhält somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Mercurius Capital Investment mit -57,69 Prozent mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,36 Prozent, wobei die Aktie von Mercurius Capital Investment mit 42,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mercurius Capital Investment-Aktie liegt bei 50, was sie als weder überkauft noch -verkauft einstuft und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mercurius Capital Investment.