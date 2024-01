Mercuria Holdings Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Mercuria-Aktie ergibt interessante Einblicke in die Performance des Unternehmens. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 747,96 JPY, und der letzte Schlusskurs von 708 JPY weicht um -5,34 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 741,3 JPY nahe am letzten Schlusskurs (-4,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich festhalten, dass die Diskussionsintensität der Mercuria-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen nur geringfügige Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Mercuria in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mercuria ist hingegen positiv, da ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit positiven Themen rund um Mercuria, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mercuria-Aktie mit einem Wert von 72,55 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein Wert von 65, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

