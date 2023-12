Mercuria Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Die Mercuria Aktie wird derzeit mit 731 JPY gehandelt, was einem Abstand von -2,27 Prozent zum GD200 (748,01 JPY) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 746,96 JPY, was einem Abstand von -2,14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs der Mercuria ein "Neutral"-Rating, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mercuria ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Mercuria-Aktie ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 20,9 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,19, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Mercuria-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.