Merck kündigt Kauf von Biotechfirma für elf Milliarden US-Dollar an

RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will die Biotechfirma Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Das ist ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Freitag von 75 Prozent. Mit dem Kauf will Merck sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht.

Merck zahlt für jede ausstehende Prometheus-Aktie 200 Dollar, wie aus der am Sonntag veröffentlichten Vereinbarung hervorgeht. Der Schlusskurs hatte bei 114,01 Dollar gelegen. Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet Merck im dritten Quartal des laufenden Jahres./he