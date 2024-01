Merck ist zurück!

Die technische Analyse der Merck &-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 120,13 USD lag, was einem Unterschied von +10,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 109,11 USD entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 109 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,21 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Merck & von Analysten insgesamt positiv eingestuft, mit 12 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Für die kurzfristige Entwicklung wird ein Kursziel von 121,69 USD erwartet, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,3 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Merck & eine Rendite von 10,27 Prozent erzielt, was 7,18 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Arzneimittel" liegt die Rendite von Merck & sogar 19,65 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Merck & eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält Merck & eine "Neutral"-Einschätzung. Die Anlegerstimmung wird insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale generiert haben.

Insgesamt ergibt sich für die Merck &-Aktie also eine positive Gesamteinschätzung aus technischer Analyse, Analystenbewertung, Branchenvergleich und Anlegerstimmung.