Merck, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Merck & herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass Merck & weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 beträgt 25,05, was bedeutet, dass Merck & hier überverkauft ist, wodurch das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft wird. Zusammen erhält das Merck &-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber Merck &. Es gab insgesamt zwei positive und sieben negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Merck & daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Merck & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Merck & in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Merck & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 2,66 Prozent hat Merck & momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,53%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Merck &-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.