Merck Quartalsprognose: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg trotz Jahresrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Merck ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Kenilworth, USA, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln, Chemikalien und Biowissenschaften spezialisiert hat. In 109 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen, was sowohl für Aktionäre als auch Analysten ein spannender Moment ist.

Die aktuellen Prognosen der Analystenhäuser deuten darauf hin, dass Merck im Vergleich zum Vorquartal eine leichte Umsatzsteigerung von +2,00 Prozent auf 14,03 Mrd. EUR erzielen wird. Beim Gewinn wird sogar mit einem Anstieg von +7,60 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR gerechnet.

Auf Jahressicht sind die Aussichten etwas gedämpfter. Die Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang des Umsatzes um -0,90 Prozent auf 14,10 Mrd. EUR und einen Rückgang des Gewinns um -6,60 Prozent auf den gleichen...