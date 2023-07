Merck Quartalsbericht Vorschau: Umsatz- & Gewinnprognose, Aktienkurs Entwicklung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

In 104 Tagen wird das Unternehmen Merck aus Kenilworth, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Merck Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Merck Aktie auf 253,26 Mrd. EUR geschätzt. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen veröffentlicht, was sowohl für Aktionäre als auch Analysten von großer Bedeutung ist. Laut aktuellen Analysen kann mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal gerechnet werden. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Merck 13,58 Mrd. EUR und jetzt wird ein Zuwachs um +2,00 Prozent auf 13,85 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn zeigt eine positive Entwicklung und soll voraussichtlich um +7,60% auf 3,17 Mrd. EUR...