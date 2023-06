Merck: Potenzielles Kursziel von 210,63 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck konnte laut Analysten eine falsche Bewertung erfahren. Das wahre Kursziel liegt um +29,42% höher als der aktuelle Marktwert.

• Am 31.05.2023 sank die Merck-Aktie um -0,79%

• Das Kurspotenzial des Unternehmens beträgt gemäß den Bankanalysten 210,63 EUR

• Die Guru-Bewertung von Merck bleibt unverändert bei 4,09

Am gestrigen Handelstag fiel die Merck-Aktie am Finanzmarkt um -0,79%. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen in fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen eine negative Bilanz und somit einen Rückgang von insgesamt -1,84%. Der Markt scheint daher momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl dies nicht unbedingt erwartet wurde, ist das Stimmungsbild unter den Analysten eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Mercks Aktien beläuft sich auf 210,63 EUR. Sollten die Vorhersagen der...