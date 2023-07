Merck: Potenzielles Kursziel 209,61 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck wurde laut Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 209,61 EUR und bietet damit ein potenzielles Wachstum von +41,01%.

• Am 03.07.2023 verzeichnete Merck eine negative Entwicklung von -1,91%

• Das mittelfristige Kursziel für Mercks Aktien liegt bei 209,61 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung bleibt bei 4,17

Mercks Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,91% gezeigt. In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie jedoch insgesamt einen Anstieg um +0,99% verzeichnet – was darauf hindeutet dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Es wird sich zeigen ob diese Entwicklungen im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten stehen oder nicht. Derzeit geht das durchschnittliche Kursziel für Mercks Aktien auf lange Sicht in...