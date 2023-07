Merck: Potenzial von fast +40% – Kursziel bei 209,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Merck einen Anstieg um +0,34%, was in einer vollständigen Handelswoche einem Plus von +0,03% entspricht. Der Markt zeigt sich derzeit eher neutral gegenüber dem Titel.

Die Bankanalysten bewerten die Aktie von Merck allerdings als unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von fast +40%. Das aktuelle Kursziel für das Wertpapier liegt bei 209,10 EUR. Allerdings gibt es auch Stimmen unter den Experten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Aktuell halten sich Kauf- (7 Analysten) und Halte-Empfehlungen (3 Analysten) die Waage. Überwiegen tun jedoch mit 13 Empfehlungen jene Analysten, die das Papier zum Kauf empfehlen. Insgesamt sind damit gut 86% aller befragten Experten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt trotz des positiven Trends unverändert auf einem Niveau von 4,17.