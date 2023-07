Merck: Potenzial von fast 40% - Kursziel bei 209,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 209,10 EUR – das entspricht einem Potenzial von fast +39,87%. Am vergangenen Handelstag stieg die Aktie um +0,44%. In den letzten fünf Tagen lag das Plus sogar bei +2,50%.

• Anstieg um +0,44% am 14.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 209,10 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf hohem Niveau mit einer Bewertung von 4,17

Das “Guru-Rating” liegt weiterhin auf einem hohen Niveau und hat sich nicht verändert. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen sieben die Merck-Aktie zum Kauf und weitere dreizehn geben eine positive Einschätzung ab.

Einige Experten beurteilen die Aktie neutral (Bewertung “halten”). Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt daher immer noch hohe+86,96%.

Hinweis: Dieser Artikel dient...