Merck: Potenzial von +23,96% - Kursziel auf 200,94 EUR

Die Merck-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das errechnete Kursziel liegt bei 200,94 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +23,96%.

• Am 24.08.2023 verzeichnete Merck eine positive Entwicklung um +0,93%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,08

• Positive Stimmung unter den Analysten; Anteil Optimisten bei +84%

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von Merck ein Plus von insgesamt +1,92% verbuchen und am gestrigen Tag noch einmal einen Gewinn in Höhe von +0,93%. Ein Anzeichen für optimistische Marktaussichten.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten liegt aktuell beim mittelfristigen Kursziel in Höhe von 200,94 EUR mit einem Potenzial an Wertsteigerung in Höhe von knapp einem Viertel des aktuellen Preises. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und...