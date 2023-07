Merck: Potenzial für steigenden Kurs - bis zu 209,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,59%. In den zurückliegenden fünf Handelstagen stieg sie um insgesamt +2,74%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet. Die Bankanalysten sehen das aktuelle Mittelfrist-Kursziel bei 209,10 EUR und schätzen somit ein mögliches Kurspotenzial von +29,63% ein.

Aktuell vertreten 7 Analysten die Meinung einer starken Kaufempfehlung für diese Aktie. Weitere 13 Experten bewerten sie als kaufenswert, ohne euphorisch zu sein. Die Bewertung “halten” wurde durch drei weitere Analysten abgegeben. Insgesamt sind also immerhin noch +86,96% der befragten Experten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei einem Wert von 4,17.