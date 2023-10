Merck: Potenzial für Kursanstieg von 19,51% auf 117,25 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Merck eine positive Entwicklung um +0,27%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt +1,30%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 117,25 EUR liegt.

• Am 06.10.2023 stieg Mercks Aktienkurs um +0,27%

• Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens beträgt 117,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Dies entspricht einem erheblichen Potenzial für Anleger von +19,51%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung überein. Von insgesamt 28 befragten Experten empfehlen jedoch immerhin noch knapp zwei Drittel (64%) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich.

13 Bankanalysten setzen ihre Empfehlung auf “Kaufen”,...