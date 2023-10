Merck: Potenzial für Kursanstieg bei 117,47 EUR

Die Aktie von Merck verzeichnete gestern eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Plus von +0,71%. In den vergangenen fünf Handelstagen war die Performance jedoch rückläufig und belief sich auf -1,62%, was auf pessimistische Tendenzen am Markt hindeutet.

Analysten sind allerdings optimistisch gestimmt und halten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 117,47 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +19,75% bedeuten. Von insgesamt 28 Analysten bewerten derzeit 13 die Aktie als starken Kauf und weitere fünf als Kauf. Die Empfehlung “Halten” erhält sie von zehn Experten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11.

Zusammengefasst sehen rund zwei Drittel der Analysten (64,29%) weiterhin Chancen für einen positiven Verlauf der Merck-Aktie.