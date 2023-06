Merck: Mittelfristiges Kursziel von 113,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie des Pharmaunternehmens Merck hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,25% verzeichnet, am gestrigen Tag gab es jedoch einen Rückgang um -1,45%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 113,45 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +11,01% eröffnen.

• Am 27.06.2023 sank die Aktie um -1,45%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 113,45 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,14 unverändert

Aktuell empfehlen insgesamt 19 Analysten die Merck-Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer rät zum Verkauf. Somit sprechen sich +67.86% der Experten für einen Kauf aus.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin bei einem Wert von 4,14.