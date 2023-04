Merck: Mittelfristiges Kursziel bei 210,63 €

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Merck-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 210,63 € und würde Investoren ein Risiko von -21,19% eröffnen.

• Merck legt am 21.04.2023 um +3,75% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 210,63 €

• Guru-Rating steigt auf 78,26

Die positive Stimmung an den Märkten zeigt sich auch in der jüngsten Entwicklung der Merck-Aktie mit einem Anstieg um +3,75%. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Plus auf +0,61%. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und sehen in der Aktie einen starken Kauf oder zumindest eine Halteposition als angemessen an.

Zusammenfassend ergibt sich aus den Experteneinschätzungen ein mittelfristiges Kursziel bei Merck von 210,63 € und eine positive Trendentwicklung des “Guru-Ratings” auf nunmehr 78,26.