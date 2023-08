Merck: Kursziel von 200,94 EUR - eine Chance für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Merck-Aktie auf dem Finanzmarkt einen Rückgang von -1,35%. In einer vollen Handelswoche ergibt sich ein Absinken von -1,87%, was den pessimistischen Markt widerspiegelt. Allerdings gehen Analysten davon aus, dass der aktuelle Aktienkurs nicht gerechtfertigt ist und das wahre Kursziel bei 200,94 EUR liegt.

• Am 02.08.2023 sank die Aktie um -1,35%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 200,94 EUR

• Mercks Guru-Rating bleibt mit 4,08 unverändert

Falls diese Prognose zutrifft und sich der Aktienkurs in Richtung des Kursziels bewegt (+27,58%), eröffnet dies Investoren eine attraktive Gelegenheit. Obwohl es einige Bedenken wegen des jüngsten Kurstrends gibt sind noch immer +84% der Analysten optimistisch eingestellt.

Konkret halten sieben Bankanalysten Merck für einen starken Kauf und weitere...