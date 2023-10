Merck: Kursziel von 117,68 EUR laut Analysten nicht angemessen

Die Aktie von Merck hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,22% verzeichnet und am gestrigen Tag einen Rückgang um weitere -1,23%. Diese Ergebnisse wecken jedoch Zweifel an der korrekten Bewertung des Unternehmens durch den Markt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 117,68 EUR. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von +21,32%, falls die Bankanalysten Recht behalten. Derzeit sind 13 Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Weitere fünf Experten bewerten das Unternehmen als optimistisch und setzen ein “Kauf”-Rating fest.

Demgegenüber stehen zehn neutrale Bewertungen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Bankanalysten empfiehlt weiterhin die Investition in Merck-Aktien mit einem erwarteten...