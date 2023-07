Merck: Kursziel von 113,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für diese beträgt 113,24 EUR und somit liegt das Potenzial bei +17,32%. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt.

• Am 28.07.2023 hat sich die Aktie um +1,02% entwickelt

• Das Kurspotenzial liegt bei +17,32%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einem Wert von 4,10

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Merck-Aktie -2,25%, was auf eine pessimistische Marktreaktion schließen lässt. Dennoch bleiben einige Analysten optimistisch in Bezug auf diesen Titel.

Aktuell empfehlen insgesamt 20 Analysten die Merck-Aktien als attraktiven Kauf; während sechs weitere lediglich einen „Kauf“ aussprechen würden. Neun Analysten halten dagegen neutral und nur ein einziger rät zum Verkauf des...