Merck: Kursziel von 113,11 EUR laut Analysten

Die Aktie von Merck wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht angemessen bewertet. Das Kursziel liegt bei 113,11 EUR, was einem Potenzial von +12,88% entspricht.

• Am 16.06.2023 legte die Aktie um +0,18% zu

• Guru-Rating bleibt mit 4,14 unverändert

Gestern verzeichnete Merck am Finanzmarkt ein Plus von +0,18%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang um -0,24%, wodurch der Markt aktuell relativ neutral eingestuft werden kann.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 113,11 EUR. Somit bietet sich Investoren gegenwärtig eine potentielle Rendite in Höhe von +12,88%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es existieren unterschiedliche Einschätzungen.

14 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 5 stufen sie als kaufenswert ein. Bei insgesamt 8...