Merck: Kursziel bei 210,63 EUR - ein Potenzial von +29,42%

Am gestrigen Tag hat die Aktie des Pharmaunternehmens Merck im Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen summierten sich die Ergebnisse auf einen Rückgang von 1,84%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +29,42%, wenn das aktuelle Kursziel von 210,63 EUR erreicht werden sollte.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie sowie weitere 13 Experten halten sie für aussichtsreich. Lediglich vier Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09. Folglich sind insgesamt +82,61% der Analysten optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Merck-Aktie.