Merck: Kursziel bei 210,63 € - Bankanalysten sehen mittelfristiges Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie von Merck erlebte gestern eine leichte Kursschwankung von -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich jedoch ein positiver Trend mit einem Anstieg um +2,23%, der zu einer insgesamt optimistischen Stimmung am Markt führte. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Kursziel von Merck bei 210,63 € liegt. Dies würde Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +27,69% eröffnen.

• Merck: Gestern mit -0,18%

• Mittelfristiges Kursziel bei 210,63 €

• Guru-Rating steigt auf 4,09 nach zuvor 3,92

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als einen starken Kauf und weitere sechs geben eine Empfehlung zum Kauf ab. Drei Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Nur ein einziger Analyst ist weiterhin der Meinung, dass es ratsam sei diese Aktie zu...